Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

Александр Зинченко с Диашем и Стоунзом / фото из открытых источников

"Важные 3 очка. Ребята были в огне", – оставил лаконичное сообщение Зинченко в своем Instagram после разгромной победы над мерсисайдцами.

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Добавим, что Александр провел весь матч на поле и запомнился смешным эпизодом, когда Рубен Диаш буквально переложил украинца при штрафного удара (Александр лег за стенкой, чтобы заблокировать возможный удар низом).

Напомним, Манчестер Сити разбил Ливерпуль на Энфилде (4:1) и закрепился на первом месте, набрав 50 очков.

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