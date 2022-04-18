"Той факт, що Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великобританії, – прим.) приїхав до Києва, був гарним сигналом для нас. Але я б хотів також попросити його зробити ще дещо для біженців, для людей без віз, зробити так, щоб більше людей могли прибути в Англію. Так багато людей відчайдушно потребують допомоги.

Зінченко: Ненавиджу російську армію і росіян, які переконують, що все скоєне ними – пропаганда

Країнам Європи треба припинити купівлю російських нафти та газу. Таким чином вони лише інвестують у війну, у все те насилля. Дуже важливо ізолювати Росію від усього. Одного дня це може трапитись з вашою країною, ніколи не можна знати напевне.

Я багато постив в Instagram про ізоляцію російського спорту. Я не хочу, щоб їхні футболісти перестали грати у Лізі чемпіонів і тому подібне, але чим більше буде санкцій, тим вищий шанс, що це змусить людей висловити свою думку та сказати: "Ок, ми маємо зупинити це разом", – цитує Зінченка The Guardian.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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