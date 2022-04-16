"Це жахіття. Те, що вони робили, – шок для усього світу. Жахливі, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони гвалтували наших жінок та дівчат. Вони вбивали собак та навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що я відчуваю до них.

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Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та Україною. І я ненавиджу людей в Росії, які намагаються переконати інших, що це все – пропаганда. Це сором. Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото, справжні факти. Тіла загиблих лежали на землі протягом 2 тижнів. Вони мусять відповісти за це.

Є люди по 50-60 років, які дивляться лише телебачення, яке бреше їм роками. Я бачив, як російських громадян питають, чи вони підтримують дії їхнього президента. Вони відповідають: "Так, звісно, ми на його боці". І коли їх запитують, як вони долатимуть санкції, ті відповідають, що перетерплять. Як таких людей можна переконати? І як така країна може функціонувати? Я бачив цифри, що більше 70% росіян підтримують цю катастрофу. Це неймовірно. Я просто не розумію.

Але в цьому і різниця між Україною та Росією. Оскільки я грав за кордоном, то чув, що багато людей думають, що ми по суті однакові з ними. Але це далеко не так, і тепер ви можете побачити різницю між нами. В Україні ми можемо вільно говорити, вільно думати, і так буде надалі, коли ми відбудуємо нашу країну", – цитує Зінченка The Guardian.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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