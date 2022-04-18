"Тот факт, что Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании, – прим.) приехал в Киев, был хорошим сигналом для нас. Но я бы хотел также попросить его сделать еще кое-что для беженцев, для людей без виз, сделать так, чтобы больше людей могли прибыть в Англию. Так много людей отчаянно нуждаются в помощи.

Зинченко: Ненавижу российскую армию и россиян, убеждающих, что все содеянное ими – пропаганда

Странам Европы следует прекратить покупку российских нефти и газа. Таким образом они инвестируют в войну, во все то насилие. Очень важно изолировать Россию от всего. Однажды это может случиться с вашей страной, никогда нельзя знать точно.

Я много постил в Instagram об изоляции российского спорта. Я не хочу, чтобы их футболисты перестали играть в Лиге чемпионов и тому подобное, но чем больше будет санкций, тем выше шанс, что это заставит людей высказать свое мнение и сказать: "Ок, мы должны остановить это вместе", – цитирует Зинченка The Guardian.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

Россия напала на Украину: Динамо уничтожают из-за скандала со сборниками, беспрецедентный поступок из Первой лиги (LIVE)