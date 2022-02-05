"Ми обов'язково поговоримо з Зінченком про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом лише 3-4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.

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Пригнічує той факт, що такі речі трапляються у 21 столітті – ухвалювати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом (ймовірно, мова йде про СРСР, – прим.)... Потрібно залишатись сильним. На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

До слова, наставник "містян" також підтвердив готовність Зінченка зіграти проти Фулхема у матчі Кубка Англії, який відбудеться сьогодні, 5 лютого, о 17:00 (українець нещодавно відновився після травми).

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