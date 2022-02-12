Евертон почав матч ідеально і просто задавив суперника у фірмовому стилі... Лідса

Віталій Миколенко знову не потрапив у склад після того, як отримав неоднозначний тест на коронавірус і вимушено порушив плани свого нового тренера. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Лідс на "Футбол 24", стартував о 17:00. Цей поєдинок розглядали як дуже важливу битву борців за виживання. Лідс обходив Евертон, в якого гра у запасі, на 4 пункти. Команду Лемпарда від зони вильоту відділяли лише 2 бали, адже за попередні 15 турів "іриски" стали найгіршим клубом АПЛ (лише 6 набраних очок із 45 можливих). У першому колі звітні суперники розійшлися результативним миром (2:2), а в попередньому сезоні обмінялися виїзними перемогами.

Евертон – Лідс: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Не минуло й 70 секунд, як господарі організували вбивчий момент. Захист Лідса традиційно провалився, дозволивши Калверт-Льюїну без перешкод віддати, а Гордону – пробити. Останній настільки розслабився, надто вже повільно готуючи удар на 10 метрах від воріт, що дав Ейлінгу можливість себе наздогнати. Правий фулбек Кенні, який вимушено підміняє лівого захисника Миколенка, класно зупиняє лідера Лідса Рафінью, хоча бразилець обожнює такі дуелі 1 на 1. Гравець збірної Північної Ірландії Стюарт Даллас, який добив збірну України на Євро-2016 асистом в очній зустрічі, травмувався вже на 9 хвилині. Вийшов 18-річний норвежець Х'єльде.

Зміна схеми, фатальна травма і логічний швидкий гол

Саме в зоні лівого захисника гості й пропустили ще одну суператаку. Гордон видав розкішний тонкий пас у стилі найкращих років Хаві, Рішарлісон віддав у воротарський, де Калверт-Льюїн на пару зі суперником скинув на свого капітана. Коулмен, який розпочинав акцію, заносив снаряд уже з лінії. Родріго метрів з 25 потурбував поперечину. Перший удар Лідса трапився після 5 спроб Евертона лише на 18 хвилині, але цілком міг стати результативним. Зміна схеми з 3 захисниками і вінгерами на класику 4-4-2 пішла на користь "ірискам". Ураганний темп, натхненна командна робота в усіх фазах гри, домінування над доволі вимогливим суперником.

Органічно вписався і орендований з МЮ ван де Беек, який дебютує у стартовому складі та зовсім не псує каші. Майкл Кін подвоїв перевагу на 23 хвилині. Класна подача Гордона з кутового, далися взнаки фірмові проблеми "павичів" на стандартах. Вбивчий момент загубив Рішарлісон, до якого в центрі штрафного відскочив м'яч після перехоплення і прострілу Гордона. Х'єльде у самовідданому польоті заблокував постріл бразильця.

Хоч десь Манчестер Юнайтед на висоті

Ван де Беек уже не вперше класно починає атаки з глибини. Калверт-Льюїн пробивав у ближній кут, 5 сейв Мельє. Більшість підбирань теж за Евертоном. Якщо не знати його місця у таблиці, може здатися, що на полі машина для вбивств суперників. Кенні опинився сам у штрафному, але подав дуже невдало. Помітно, що це все ж правий фулбек, а не лівий, хоча один момент раптовий конкурент Миколенка раніше таки створив. У компенсований час Родріго вдруге потужним ударом струсонув каркас воріт.

Лідс здався ще до початку 2 тайму

Б'єлса несподівано для всіх зняв свого лідера Рафінью вже у перерві. Подвійна порція замін від іспанського наставника, який швидко вичерпав свій ліміт. Кенні таки дозволив Джеймсу пробити з гострого кута. Це було дуже небезпечно. На межі катастрофи Лідс. Робертс, який замінив Рафінью, шкутильгає, а замін більше нема. Валлієць відновився. Однак важко сказати, що команда Б'єлси виглядає краще у 2 таймі.

10:0 за влучаннями, які питання?

Евертон спокійно вів гру, відштовхуючись від рахунку. На 78 хвилині не допоміг навіть Мельє, який 6 разів рятував гостей. Рішарлісон блискуче приклався з лінії штрафного майданчика. Вражаюче побиття у битві за виживання. Втричі більше ударів (21:7), повний розгром за влучаннями у площину (10:0) і навіть за очікуваними голами – 2,35:0,25. На 90+1 Деле Аллі вирізав прекрасний крос на Рондона, але Мельє скасував шедевр.

Збентежений і розлючений Рафінья на трибунах (cхоже, що у зірки збірної Бразилії чергова мікротравма, перед матчем на розминці він консультувався з медичним штабом) ідеально ілюструє стан Лідса сьогодні на Гудісоні. На останніх секундах ридає від болю і Х'єльде. Повний крах з лівими захисниками "павичів". Евертон набирає 22 очки і тепер уже випереджає Лідс за втраченими. Команда Б'єлси після сенсаційної перемоги над Вест Хемом взяла лише 1 бал за 3 тури, тому з острахом чекає новий виток боротьби за виживання.