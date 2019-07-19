"Зінченко добре себе проявив", – Анхеліньо налаштований витіснити українця зі стартового складу Манчестер Сіті

Новоспечений захисник Манчестер Сіті Анхеліньо поділився враженнями від гри Олександра Зінченка.

"Зінченко дуже добре себе проявив на позиції лівого захисника, тому він зараз там і грає. Але моя головна мета – це отримати якомога більше ігрових хвилин.

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Моєю головною метою завжди було повернутися в клуб, і це спрацювало. Думаю, що я став кращим. Мені подобається атакуючий футбол Сіті, так само ми грали з ПСВ, коли більшу частину часу домінували в атаці", – цитує Анхеліньо Daily Mail.

Нагадаємо, в останньому спарингу Манчестер Сіті проти Вест Хема (4:1), Анхеліньо з'явився у стартовому складі чинного чемпіона Англії, а на 62-й хвилині його замінив Зінченко.

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