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"Зінченко добре себе проявив", – Анхеліньо налаштований витіснити українця зі стартового складу Манчестер Сіті

13:11 750 Читать на русском
"Зінченко добре себе проявив", – Анхеліньо налаштований витіснити українця зі стартового складу Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / Фото AFP

Новоспечений захисник Манчестер Сіті Анхеліньо поділився враженнями від гри Олександра Зінченка.

 

"Зінченко дуже добре себе проявив на позиції лівого захисника, тому він зараз там і грає. Але моя головна мета – це отримати якомога більше ігрових хвилин.

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Моєю головною метою завжди було повернутися в клуб, і це спрацювало. Думаю, що я став кращим. Мені подобається атакуючий футбол Сіті, так само ми грали з ПСВ, коли більшу частину часу домінували в атаці", – цитує Анхеліньо Daily Mail.

Нагадаємо, в останньому спарингу Манчестер Сіті проти Вест Хема (4:1), Анхеліньо з'явився у стартовому складі чинного чемпіона Англії, а на 62-й хвилині його замінив Зінченко.

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Теги
Українці за кордоном Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Анхеліньо Анхеліньо Манчестер Сіті - Вест Хем
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