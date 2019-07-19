toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Зинченко хорошо себя проявил", – Анхелиньо настроен вытеснить украинца из стартового состава Манчестер Сити

13:11 179 Читати українською
"Зинченко хорошо себя проявил", – Анхелиньо настроен вытеснить украинца из стартового состава Манчестер Сити
Александр Зинченко / Фото AFP

Новоиспеченный защитник Манчестер Сити Анхелиньо поделился впечатлениями от игры Александра Зинченко.

 

"Зинченко очень хорошо себя проявил на позиции левого защитника, поэтому он сейчас там и играет. Но моя главная цель – это получить как можно больше игровых минут.

Зинченко может начать сезон в основе Манчестер Сити – конкурент украинца снова травмировался

Моей главной целью всегда было вернуться в клуб, и это сработало. Думаю, что я стал лучше. Мне нравится атакующий футбол Сити, так же мы играли с ПСВ, когда большую часть времени доминировали в атаке", – цитирует Анхелиньо Daily Mail.

Напомним, в последнем спарринге Манчестер Сити против Вест Хэма (4:1), Анхелиньо появился в стартовом составе действующего чемпиона Англии, а на 62-й минуте его заменил Зинченко.

Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко як подвійний переможець, Ярмоленко тринькає супершанси, дебют 70-мільйонного новачка

blog_ava
"Давай сюда ящик водки, мы же победили Динамо!": восемь феерических историй о Кварцяном
13:30
1583
Теги
Англия Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Анхелиньо Анхелиньо Манчестер Сити - Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
45
мин
Сенегал
22:00
Алжир
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук