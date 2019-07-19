"Зинченко хорошо себя проявил", – Анхелиньо настроен вытеснить украинца из стартового состава Манчестер Сити

Новоиспеченный защитник Манчестер Сити Анхелиньо поделился впечатлениями от игры Александра Зинченко.

"Зинченко очень хорошо себя проявил на позиции левого защитника, поэтому он сейчас там и играет. Но моя главная цель – это получить как можно больше игровых минут.

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Моей главной целью всегда было вернуться в клуб, и это сработало. Думаю, что я стал лучше. Мне нравится атакующий футбол Сити, так же мы играли с ПСВ, когда большую часть времени доминировали в атаке", – цитирует Анхелиньо Daily Mail.

Напомним, в последнем спарринге Манчестер Сити против Вест Хэма (4:1), Анхелиньо появился в стартовом составе действующего чемпиона Англии, а на 62-й минуте его заменил Зинченко.

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