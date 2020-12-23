Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів повний поєдинок у рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги проти Арсенала.

Оцінка українця склала 7,3 бали за версією Whoscored, що дозволило Сашку стати сьомим у рейтингу найкращих гравців матчу. Лідерами стали Ріяд Марез та Філ Фоден – обидва отримали оцінку 8,5.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів і огляд матчу

За 90 хвилин Зінченко зробив асист, завдав 1 неточного удару по воротах, 79 раз торкнувся м'яча, віддав 60 точних передач із 68 (88%), в тому числі 1 ключову, зробив 1 вдале обведення і 1 раз сам був обіграний, виграв 2 верхові дуелі, провів 2 відбору м'яча і 1 перехоплення.

Зазначимо, Манчестер Сіті розбив Арсенал (4:1) в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги та пробився до наступної стадії.

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