Арсенал підходив до чвертьфіналу Кубка Англії у катастрофічній формі. Підопічні Мікеля Артети в рамках АПЛ не знали перемог з листопада, оформивши п'ять поразок та дві нічиї – "канонірів" бив навіть Бернлі. Між провальними поєдинками у чемпіонаті розташувались звитяги у Лізі Європи, але вони не тішили фанатів та експертів. Перед зустріччю проти Манчестер Сіті додалися ще й кадрові проблеми – лондонці через травму втратили Обамеянга.

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Пеп Гвардіола також не відчував себе комфортно, адже в АПЛ його команда досі йде на восьмому місці. Втім, на поєдинок проти команди свого екс-асистента він все одно випустив ослаблений склад – в запасі залишились Стерлінг, Гюндоган, Агуеро, Вокер і навіть Едерсон. Втім, основа "містян" все одно виглядала потужно. В ній знайшлося місце і для Олександра Зінченка.

З виходом останнього Пеп не прогадав, адже вже на 3-й хвилині українець взяв участь у гольовій атаці. І не просто взяв, а виконав асист, відкрившись на лівому фланзі й подавши у воротарський з кромки поля – Жезус спокійно замкнув головою. 0:1! Здавалося, що Арсенал приречений.

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І дійсно, в першій половині першого тайму Манчестер Сіті безроздільно контролював гру, розкатуючи м'яч на чужій половині поля. Моменти також виникали, хоча й не дуже часто – на 6-й хвилині з дистанції неточно бив Фернандіньйо, на 11-й Жезус ледь не обікрав голкіпера перед воротами (Руннарссон класно його хитнув), а на 22-й Ляпорт замкнув подачу з кутового ударом головою. Повз ближню стійку. Не густо, але Арсенал взагалі не мав нічого – "каноніри" страшно помилялися при передачах і сіли на дві жовті картки вже до 25-ї хвилини. Оборона "містян" нудьгувала.

Втім, у середині тайму стало зрозуміло, що гра вирівнялась. Арсенал почав непогано пресингувати – особливо при розіграші м'яча від голкіпера, адже Стеффен у грі ногами явно не тягнув на роль Нойєра чи хоча б Едерсона. Позиційна атака Манчестер Сіті, своєю чергою, не дивувала оборону Північного Лондона, а більшість подачі зі стандартів захисники зняли. Лише одного разу вони помилились – це Діаш на 28-й хвилині замкнув подачу з кутового ударом повз ліву стійку. Покарання за марнотратство прилетіло за чотири хвилини: Мартінеллі виконав аж два навіси з лівого флангу – перший Стеффен вибив, але другий Ляказетт замкнув головою. 1:1!

Остання третина тайму пройшла у тому ж руслі: Ман Сіті володів ініціативою, а Арсенал класно пресингував і намагався вилетіти у підготований контрвипад – і обом не вистачало конкретики. Втім, в цей період зустрічі команди зуміли обмінятись найкращими моментами з гри: Жезус на 35-й хвилині вийшов віч-на-віч після несподіваного пасу п'яткою від Фодена, а Мартінеллі на 43-й вилітав на побачення зі Стеффеном – в обох випадках шикарно зіграли голкіпери. При цьому Мартінеллі ще й отримав травму, покинувши поле за п'ять хвилин по перерві. На неї гравці пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм почався у невисокому темпі й без реальних спроб загострення. Арсеналу це було на руку, однак все зламалося на 53-й хвилині, коли Марез увімкнув дриблінг і пішов у штрафний. Габріел збив його, арбітр призначив стандарт, а Ріяд прямим ударом пробив у воротарський кут – м'яч летів прямо в руки Рунарссону, але голкіпер не зміг зафіксувати сферу. 1:2.

Ще за п'ять хвилин всі питання були зняті. "Каноніри" пішли в атаку й обрізались на чужій половині, після чого пішла миттєва контратака з обіграшем Фернандіньйо та Родрі та передачею з лівого флангу на хід у штрафний – Фоден отримав м'яч і ефектно перекинув Рунарссона. 1:3! Щоправда, арібтри не помітили в цьому епізоді явний офсайд. Ось так ціною інтриги в матчах без використання VAR зберігається славнозвісна динаміка та дух гри.

Після цього все стало очевидно. Не можна сказати, що Арсенал не намагався щось створити у відповідь, але в діях лондонців відчувалися безцільність та апатія. Манчестер Сіті ж майже не атакував, протягом 15 хвилин дозволивши супернику контролювати м'яч. У підопічних Мікеля Артетии вже не виходило нічого, а команда Пепа Гвардіоли на 74-й хвилині вирішила добити "гуннерів": Марез увірвався у штрафний і заробив кутовий, після розіграшу якого пішла подача на дальню стійку – її точним ударом головою замкнув Ляпорт. 1:4.

В завершенні поєдинку Пеп Гвардіола провів серію перестановок, випустивши Вокера з Агуеро, а Зінченка поставивши у центр півзахисту. Олександр навіть пробивав з лінії штрафного на 87-й хвилині, але м'яч полетів на небо. На 90+1-й принизити Арсенал ще більше міг Марез, який увійшов на правий край карного майданчика та покотив у ближній кут – Рунарссон спіймав м'яч. Арсенал свій перший удар у площину провів ще пізніше – це Пепе увірвався у аналогвчну зону й потужно вистрілив, але Стеффен парирував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Манчестер Сіті. "Містяни" разом із Зінченком крокують у півфінал Кубка ліги.

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