Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко провел полный поединок в рамках 1/4 финала Кубка Лиги против Арсенала.

Оценка украинца составила 7,3 балла по версии Whoscored, что позволило Саше стать седьмым в рейтинге лучших игроков матча. Лидерами стали Рияд Марез и Фил Фоден – оба получили оценку 8,5.

Арсенал – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

90 минут Зинченко сделал ассист, нанес 1 неточный удар по воротам, 79 раз коснулся мяча, отдал 60 точных передач из 68 (88%), в том числе 1 ключевую, сделал 1 удачную обводку и 1 раз сам был обыгран, выиграл 2 верховые дуэли, провел 2 отбора мяча и 1 перехват.

Отметим, Манчестер Сити разбил Арсенал (4:1) в рамках 1/4 финала Кубка Лиги и пробился в следующую стадию.

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