Арсенал – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів і огляд матчу
00:31 - Читать на русском
Арсенал приймав Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті.
Ріяд Марез 54’
Філ Фоден 59’
Емерік Ляпорт 73’
54’ Ріяд Марез
59’ Філ Фоден
73’ Емерік Ляпорт
Відкрив рахунок у поєдинку Жезус, замкнувши точний навіс від Олександра Зінченка. Арсенал згодом вирівняв становище.
Брентфорд здолав Ньюкасл і оформив історичний вихід у півфінал Кубка ліги
Після перерви "каноніри" остаточно здались. Гравці Ман Сіті ще тричі відзначились у воротах лондонського клубу, не без "допомоги" голкіпера Арсенала Рунарссона.
Манчестер Сіті крокує у півфінал турніру, а Арсенал поки не може знайти свою гру у нинішньому сезоні.
Манчестер Сіті вийшов у півфінал Кубка ліги, розгромивши Арсенал на виїзді – Зінченко оформив асист
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter