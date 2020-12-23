Арсенал приймав Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті.

Відкрив рахунок у поєдинку Жезус, замкнувши точний навіс від Олександра Зінченка. Арсенал згодом вирівняв становище.

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Після перерви "каноніри" остаточно здались. Гравці Ман Сіті ще тричі відзначились у воротах лондонського клубу, не без "допомоги" голкіпера Арсенала Рунарссона.

Манчестер Сіті крокує у півфінал турніру, а Арсенал поки не може знайти свою гру у нинішньому сезоні.

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