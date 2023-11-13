Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної 12-го туру АПЛ за версіями SofaScore та WhoScored.

Зінченко – про дебютний гол за Арсенал на Емірейтс: "Це приголомшливе відчуття"

Нагадаємо, 26-річний українець вийшов у старті проти Бернлі (3:1), провів на полі увесь матч та відзначився голом, вперше забивши на Емірейтс у футболці Арсенала.

SofaScore поставив нашому земляку найвищу оцінку – 8,9 бала. WhoScored оцінив гру українця у 8,8 бала (більше набрали лише Домінік Соланке з Борнмута (9,2) та Джон Макгінн з Астон Вілли (8,9).

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 гол.

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