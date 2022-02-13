"Нам потрібні усі гравці складу. Ми не можемо грати у всіх турнірах лише з 11-ма футболістами. У нас немає жодних сумнівів щодо складу. Знаю, наскільки всі наші гравці важливі – цього сезону всі нам допомагатимуть. Найголовніше – як вони грають, кожен футболіст старався щосили.

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Коли Зінченко не грає, бо Канселу у добрій формі – він знає та приймає це. Те саме і в ситуації Фернандінью та Родрі. Їм не потрібно переконувати мене чи своїх одноклубників, вони повинні лише добре грати – що вони й зробили. Зінченко був винятковим.

Цього сезону було багато змагань, всі залучені, ми не можемо грати з 11 футболістами. Тепер у нас матчі кожні три дні, постійні переїзди – нам потрібні свіжі ноги", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

У нинішньому сезоні Олекснадр провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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