"Нам нужны все игроки состава. Мы не можем играть во всех турнирах только с 11 футболистами. У нас нет никаких сомнений в составе. Знаю, насколько все наши игроки важны – в этом сезоне все нам будут помогать. Самое главное – как они играют, каждый футболист старался изо всех сил.

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Когда Зинченко не играет, потому что Канселу в хорошей форме – он знает и принимает это. То же и в ситуации Фернандиньо и Родри. Им не нужно убеждать меня или своих одноклубников, но должны хорошо играть – что они и сделали. Зинченко был исключительным.

В этом сезоне было много турниров, все вовлечены, мы не можем играть с 11 футболистами. Теперь у нас матчи каждые три дня, постоянные переезды – нам нужны свежие ноги", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Александр провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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