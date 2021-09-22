Англія, Кубок ліги, 1/16 фіналу

Бернлі – Рочдейл – 4:1

Голи: Родрігес, 50, 60, 62, 77 – Бізлі, 47

Брентфорд – Олдхем – 7:0

Голи: Форсс, 3, 16, 44, 60, Вісса, 38, 87, Діарра, 43 (автогол)

Уотфорд – Сток Сіті – 1:3

Голи: Флетчер, 61 – Пауелл, 25, Клукас, 80, Таймон, 85

Квінз Парк Рейнджерс – Евертон – 2:2 (пенальті – 8:7)

Голи: Остін, 18, 34 – Дінь, 30, Таунсенд, 47

Манчестер Сіті – Віком – 6:1

Голи: де Брюйне, 29, Марез, 43, 83, Фоден, 45+1, Торрес, 71, Палмер, 88 – Хенлен, 22

Норвіч – Ліверпуль – 0:3

Голи: Мінаміно, 4, 80, Оріджі, 50

Нереалізований пенальті: Цоліс, 42 (Н)

Фулхем – Лідс – 0:0 (пенальті – 5:6)

Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 (пенальті – 2:4)

Голи: Стівенс, 8, Макберні, 66 – Діалло, 23, Салісу, 53

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На Терф Мур головні події розгорнулися після перерви. Рочдейл забив першим зусиллями Бізлі, але швидко посипався. Резервіст "кларетових" Джей Родрігес оформив покер за якихось 27 хвилин і не тільки вивів Бернлі в наступний раунд, а й зробив серйозну заявку на місце в старті команди Шона Дайча.

За схожим сценарієм пройшов матч і в Манчестері. Скромний Віком забив Сіті першим (Хенлен на 22-й), однак пропустив тричі у відповідь ще до перерви. Відзначилися основні виконавці "містян" – Кевін де Брюйне, Ріяд Марез і Філ Фоден. У другій половині Ман Сіті забив ще три. Голи в активі Феррана Торреса, того ж Мареза і юніора Коула Палмера.

Сім м'ячів також побачили глядачі в Брентфорді. "Бджоли" відвантажили перші п'ять Олдхему в стартові 45 хвилин. Ще двічі підопічні Томаса Франка забили в другому таймі. Героєм поєдинку став фінський нападник Маркус Форсс, який оформив покер. Інший форвард – Йоан Вісса – забив двічі. Ще один гол "сови" оформили у власні ворота.

Розгромив свого опонента і Ліверпуль. У суперниках мерсисайдців був аутсайдер АПЛ Норвіч. У старті вийшов Такумі Мінаміно та зробив дубль, а третій м'яч "червоних" в активі Дівока Оріджі. Проявив себе і третій кіпер Куївін Келлехер – ірландець парирував одинадцятиметровий Хрістоса Цоліса за рахунку 1:0.

Попрощалися з турніром ще два представники еліти. Евертон програв післяматчеву серію пенальті після перестрілки зі столичним КПР (2:2), а Уотфорд без шансів поступився Сток Сіті вдома (1:3).

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