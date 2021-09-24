У тренерского штаба Пепа Гвардиолы серьезные проблемы перед сложным периодом. В течение недели Манчестер Сити предстоит сыграть против Челси, ПСЖ и Ливерпуля.

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По информации Мanchester Еvening News, Америк Ляпорт и Джон Стоунз пропустят из-за травм еще две недели. В то же время Илкай Гюндоган присоеденился к Александру Зинченко и Родри, которые вскоре должны покинуть клубный лазарет. Но сомнительно, что они смогут сыграть с Челси уже в субботу.

Напомним, Зинченко получил повреждение перед матчем с Саутгемптоном, из-за которого также пропустил матч в Кубке английской лиги против Уикома (6:1).

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