Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги 2021/22. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Зінченко та Ярмоленко зустрінуться в Кубку ліги / колаж із відкритих джерел

Вест Хем, який у середу вибив Манчестер Юнайтед, в рідних стінах зіграє проти чинного тріумфатора турніру – Ман Сіті. Відповідно, українські вболівальники мають шанс побачити дуель Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка.

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Серед інших дуелей на цій стадії виділяються також протистояння Арсенала з Лідсом, а також зустріч Челсі та Саутгемптона. Ліверпулю дістався Престон, а Тоттенхем зіграє з Бернлі.

Поєдинки четвертого раунду Кубка ліги будуть зіграні впродовж тижня 24-31 жовтня. Точний розклад матчів буде оприлюднений згодом, інформує офіційний сайт турніру.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги 2021/22: