Манчестер Сіті у важкому матчі переміг Евертон – Зінченко мав труднощі, але допоміг не відпустити Ліверпуль

Манчестер Сіті приймав Евертон в рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги. Чинний чемпіон Англії з Олександром Зінченком у складі переграв "ірисок" – 1:3. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті з перших турів дав Ліверпулю фору, двічі спіткнувшись. Сенсаційну поразку від Норвіча "містяни" вже компенсували трьома поспіль перемогами в різних турнірах із загальним рахунком 14:0. У попередньому турі АПЛ і Кубку Англії не грав Олександр Зінченко – українець отримав відпочинок від Гвардіоли в рамках ротації. Сьогодні він з'явився в старті.

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Сіті створив дебютний момент через десяток секунд після стартового свистка – Пікфорд впорався з дальнім ударом Мареза. Гра на тривалий час зупинилася, коли Волкот отримав м'ячем у голову від Стерлінга та не зміг оговтатися, покинувши поле на ношах. Дуже неприємний епізод, який завершився ранньою заміною Тео на Івобі.

Theo Walcott got hit in a real bad place. Actually looks like it pretty much knocked him out.



He'll have a headache later. #EVEMCI pic.twitter.com/q7U157NtYB — Too many humans (@Coldbeanbuts) September 28, 2019

Моменти біля воріт Евертона посипалися як з рогу достатку. Головним чином завдяки активності Мареза. Алжирець з другої спроби ідеально прострілив на дальню стійку, але Гюндоган дивом з метра не влучив у порожні ворота – поперечина. Потім Ріяд отримав пас на хід від де Брюйне та стріляв у ближній кут – Пікфорд правильно обрав позицію.

На протилежному фланзі активністю виблискував Стерлінг. Рахіма щільно стерегли, "висіли" на нозі, але він все одно знайшов шпарину, аби прорвати оборону, залетіти у штрафний майданчик і покотити вздовж воріт.

Евертон відбивався й навіть гостро відповів, коли Івобі підключив зліва Діня, той відкинув на 11-метрову позначку Сігурдссону, однак в ісландця удар не вийшов. У наступному епізоді Гілфі дальньою гарматою створив серйозні проблеми голкіперу Манчестер Сіті – Едерсон лише з другої спроби зафіксував м'яч в руках.

Втім, між цими моментами Сігурдссона трапилося невідворотне – гості вийшли вперед. Марез розігнав по флангу контрвипад і відкинув у центр на де Брюйне, а Кевін ідеально подав на голову Жезусу – 0:1. Схожа контратака могла подвоїти перевагу "містян", однак у завершальній стадії Марез, отримавши чудовий пас від Стерлінга, безхитрісно пробив у воротаря. Потім Стерлінг по центру вивів на удар Гюндогана, але Пікфорд з легкістю взяв м'яч до рук.

Манчестер Сіті поплатився за марнотратство на 33-й хвилині, коли господарі зрівняли рахунок. Фернандінью не зумів нормально розрядити обстановку, Івобі видряпав м'яч у чужому штрафному та проштовхнув на Коулмана. Капітан "ірисок" елегантно підсік сферу над Едерсоном у ворота, а Калверт-Льюїн "вкрав" гол у партнера, доторкнувшись до м'яча вже на лінії.

Команда Гвардіоли повернулася до позиційних атак, на ударній позиції найчастіше опинявся Жезус. З лівого краю на нього навішували Зінченко та Стерлінг – Габі спершу пробив над воротами, а потім програв верхову боротьбу Міні. Партнери створили ще один шанс для Жезуса – бразилець запустив м'яч над воротами. Після чергової багатоходівки бив Гюндоган, але знову в руки Пікфорду. Манчестер Сіті в атаках зустрів свисток на перерву.

"Містяни" полетіли вперед зі стартом другого тайму. Стерлінг організував енний момент для Гюндогана, але удар німця заблокували. Зінченко започаткував класну атаку, яка завершилася гольовою можливістю де Брюйне – Кевін з гострого кута не влучив у площину. Ініціатива була за Манчестер Сіті, однак Евертон аж ніяк не розвалювався.

Господарі постійно навантажували фланг Зінченка. Олександр часто не встигав і збивав Рішарлісона. З такого штрафного Евертон ледь не забив – подача знайшла голову Міни, який від газону пробив під поперечину. "Містян" врятувала лише реакція Едерсона. Послідовність таких подій повторилася ще раз, проте цього разу навіс Сігурдссона адресата не знайшов.

Манчестер Сіті відповів супермоментом імені Мареза та Стерлінга: перший оформив чудовий розрізний пас, а другий вивалився сам на сам з Пікфордом і пробив повз ворота. "Містяни" володіли м'ячем, але Евертон грамотно оборонявся. Удар Стерлінга після передачі Зінченка "іриски" заблокували втрьох.

Втім, на 71-й хвилині Манчестер Сіті вдруге вийшов вперед – Марез грандіозно пробив зі штрафного в дальню "шістку". Агуеро після виходу на заміну міг закріпити перевагу гостей, але м'яч після його удару пролетів над поперечиною.

Евертон, у свою чергу, продовжував знаходити дірки в обороні чинного чемпіона. Сігурдссон шикарним пасом вивів Калверта-Льюїна на воротаря і форвард ліверпульців програв свою дуель. Міна завоював другий поверх у чужому штрафному після подачі кутового та пробив під стійку – Едерсон дивом дотягнувся до м'яча. Ще один удар Міни головою – голкіпер знову на місці.

"Іриски" атакували, а забив Сіті, історія повторилася. Третя результативна атака гостей розпочалася з Зінченка, далі Агуеро проскочив кількох опонентів і підхопив м'яч вже в штрафному. Простріл по лінії воріт – Стерлінг від поперечини загнав м'яч за лінію. 1:3, на цьому надії Евертона на нічию вмерли.

Манчестер Сіті набрав 16 очок, залишився на другому місці АПЛ і не відпустив Ліверпуль у відрив (5 пунктів відставання) – "червоні" сьогодні перемогли Шеффілд Юнайтед. Евертон з 7 балами завис над зоною вильоту – третя поразка в чемпіонаті поспіль.