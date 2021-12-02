Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після матчу проти Астон Вілли (2:1).

Гвардіола вперше у поточному сезоні АПЛ випустив українця зі старту, і той провів повний матч.

Довгоочікувана прем'єра Зінченка у відеоогляді матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2

"Важка гра на виїзді проти сильної команди, але прекрасний результат. +3 очки", – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, Манчестер Сіті посідає другу сходинку АПЛ, поступаючись Челсі одним очком.

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