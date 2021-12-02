Зінченко – про перемогу над Астон Віллою: "Важка гра, але прекрасний результат"
10:19 - Читать на русском
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після матчу проти Астон Вілли (2:1).
завершено
Рубен Діаш 27’
Бернарду Сілва 43’
27’ Рубен Діаш
43’ Бернарду Сілва
Гвардіола вперше у поточному сезоні АПЛ випустив українця зі старту, і той провів повний матч.
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"Важка гра на виїзді проти сильної команди, але прекрасний результат. +3 очки", – написав Зінченко в Instagram.
Нагадаємо, Манчестер Сіті посідає другу сходинку АПЛ, поступаючись Челсі одним очком.
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