Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против Астон Виллы (2:1).

Гвардиола впервые в текущем сезоне АПЛ выпустил украинца со старта, и тот провел полный матч.

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"Трудная игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. +3 очка", – написал Зинченко в Instagram.

Напомним, Манчестер Сити занимает второе место АПЛ, уступая Челси одно очко.

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