Зинченко – о победе над Астон Виллой: "Трудная игра, но прекрасный результат"
10:19 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против Астон Виллы (2:1).
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Рубен Диаш 27’
Бернарду Силва 43’
27’ Рубен Диаш
43’ Бернарду Силва
Гвардиола впервые в текущем сезоне АПЛ выпустил украинца со старта, и тот провел полный матч.
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"Трудная игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. +3 очка", – написал Зинченко в Instagram.
Напомним, Манчестер Сити занимает второе место АПЛ, уступая Челси одно очко.
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