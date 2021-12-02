Ман Сіті втримав перемогу над Астон Віллою у 14-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Дует португальців оформив для "містян" комфортну перевагу ще у першому таймі. Рубен Діаш відкрив рахунок несподіваним дальнім ударом, з яким не впорався "засліплений" Мартінес. Перед перервою Ман Сіті провів зразкову контратаку, і Бернарду Сілва розстріляв дев'ятку воріт господарів.

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На 47-й хвилині Вілла натякнула на камбек, коли Воткінс замкнув подачу з кутового. Підопічні Джеррарда могли претендувати на очко, проте не реалізували власні моменти. 2:1 – натужна перемога команди Зінченка, який вперше у поточному сезоні АПЛ вийшов зі старту і провів весь матч.