"Наразі ми не дивимося на турнірну таблицю. Ми просто намагаємося зосередитись на нашій грі.

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Всі знають, наскільки небезпечний Ліверпуль. Це чудова команда, і не має значення, де вони зараз у таблиці. Кожен матч із Ліверпулем – це грандіозна гра для всіх, особливо на Енфілді. Це особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися", – цитує Зінченка Sky Sports.

Нагадаємо, поєдинок між Ліверпулем і Арсеналом відбудеться у неділю, 9 квітня. Початок зустрічі о 18:30. До слова, Арсенал після 29-ти турів йде у чемпіонаті першим, набравши 72 очки, Ліверпуль з 43-ма пунктами восьмий.

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