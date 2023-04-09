Зінченко – про дуель з Ліверпулем: "Ніколи не знаєш, що може статися на Енфілді"
Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу 30-го туру АПЛ проти мерсисайдців.
"Наразі ми не дивимося на турнірну таблицю. Ми просто намагаємося зосередитись на нашій грі.
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Всі знають, наскільки небезпечний Ліверпуль. Це чудова команда, і не має значення, де вони зараз у таблиці. Кожен матч із Ліверпулем – це грандіозна гра для всіх, особливо на Енфілді. Це особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися", – цитує Зінченка Sky Sports.
Нагадаємо, поєдинок між Ліверпулем і Арсеналом відбудеться у неділю, 9 квітня. Початок зустрічі о 18:30. До слова, Арсенал після 29-ти турів йде у чемпіонаті першим, набравши 72 очки, Ліверпуль з 43-ма пунктами восьмий.
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