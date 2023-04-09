"Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.

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Все знают, насколько опасен Ливерпуль. Это отличная команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с Ливерпулем – это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти", – цитирует Зинченко Sky Sports.

Напомним, поединок между Ливерпулем и Арсеналом состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи в 18:30. К слову, Арсенал после 29-ти туров идет в чемпионате первым, набрав 72 очка, Ливерпуль с 43-мя пунктами восьмой.

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