Зинченко – о дуэли с Ливерпулем: "Никогда не знаешь, что может произойти на Энфилде"
Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против мерсисайдцев.
"Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.
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Все знают, насколько опасен Ливерпуль. Это отличная команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с Ливерпулем – это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти", – цитирует Зинченко Sky Sports.
Напомним, поединок между Ливерпулем и Арсеналом состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи в 18:30. К слову, Арсенал после 29-ти туров идет в чемпионате первым, набрав 72 очка, Ливерпуль с 43-мя пунктами восьмой.
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