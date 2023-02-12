Матч на Емірейтс Арсенал – Брентфорд завершився миром (1:1). На гол Троссара гості відповіли влучним ударом Тоуні, який позбавив команду Олександра Зінченка перемоги.

Втім, як виявилося, результат матчу міг бути іншим. Гол Тоуні переглядав VAR, який не вгледів жодного порушення, і зарахував взяття воріт. Насправді ж гол потрібно було скасовувати, повідомляє Mirror.

Арсенал – Брентфорд – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Тоуні, який спрямував м'яч у сітку, не був у офсайді. Але в положенні поза грою перебував Крістіан Ньоргор, який скидав м'яч на партнера. Арбітр VAR Лі Мейсон під час перегляду повтору не намалював офсайдної лінії. Через її відсутність рефері зосередився лише на наявності чи відсутності фолу, якого не зафіксував і тому зарахував гол.

"VAR не до кінця розібрався з лініями. Їх просто не було, і це вважається людською помилкою. Якби лінії були, гол би скасували через офсайд", – заявив суддівський експерт АПЛ Кріс Фой.

На цю деталь звернув увагу і Мікель Артета, але це вже нічого не змінить – Арсенал втратив очки перед поєдинком лідерів АПЛ проти Ман Сіті.

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