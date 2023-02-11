У минулому турі команда Мікеля Артети програла Евертону, але отримала допомогу там, звідки її не чекали – Тоттенхем переграв Манчестер Сіті та допоміг Арсеналу зберегти відрив від головного конкурента. Вже у середу, 15 лютого, Арсенал прийме команду Гвардіоли у битві лідерів Прем'єр-ліги. Арсеналу важливо було зберегти гандикап, але для цього належало перемагати Брентфорд, який набрав солідну форму. Команда Томаса Франка востаннє програвала в АПЛ ще 23 жовтня, а із останніх 5-ти поєдинків чемпіонату виграла 4.

Арсенал – Брентфорд: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Арсенал із перших секунд помчав на ворота Райї. Сака вивів Едегора на ударну позицію – на шляху м'яча став захисник. Але Брентфорд у своїй першій же атаці відповів куди небезпечніше. Генрі з меж воротарського примудрився пробити десь у район кутового прапорця. Едегор розкішним пасом знайшов Мартінеллі у штрафному – тільки кутовий. Подача стандарту завершилася виносом і невдалим ударом Зінченка на другий ярус Емірейтс. А момент був хороший.

Ще одна класна атака господарів. Сака увірвався у штрафний і з гострого кута в боротьбі з суперником проштовхнув м'яч у бік воріт. Без проблем для Райї. Зінченко сміливо поліз з лівого флангу і потужно прострілив – знову кіпер Брентфорда на місці. Переважав Арсенал у стартові хвилини, однак саме єдиний шанс гостей був найкращим у дебюті гри. "Каноніри" намагалися розхитати оборону суперника на флангах, проте численні простріли та навіси до особливої гостроти не призвели. Підопічні Франка спокійно терпіли і чекали свого шансу.

Ще одна дальня спроба від Партея. Вийшло навіть крутіше, ніж у Зінченка. В тому сенсі, що м'яч полетів ще вище. А на 25-й хвилині гості знову боляче вкусили лідера. Тоуні обігрався з Мбеумо і метрів з 10-ти струсонув поперечину! Непросто складався матч для команди Артети, тоді як Брентфорд демонстрував вражаючу впевненість. Чого вартий лише момент, коли голкіпер Райя ефектно поклав на газон Нкетію поблизу власних воріт.

Челендж "хто вдарить значно вище воріт" продовжився. Єнсен з лінії штрафного вирішив приєднатися до Зінченка з Партеєм. Вийшло приблизно так само. Спроба Тоуні була кращою – Ремсдейл вперше вступив у гру. Незадовго до перерви Арсенал розіграв свою найкращу атаку за перший тайм. Вайт навісив на Джаку, той скинув під удар Мартінеллі, який пробив над поперечиною.

0:0 – Арсенал, окрім серйозної переваги у володінні м'ячем, більше нічого не запропонував за першу половину гри. Брентфорд був значно ближчим до гола (0,53 на 1,11 xG), хоч і лічені рази переходив центр поля.

На старті другого тайму міг забивати Сака, однак Райя зіграв надійно, відбивши м'яч із ближнього кута. І знову Брентфорд відповів гостріше. Єнсен відкинув під удар Тоуні, який не влучив у ближній. Зінченко, навішуючи, міг влучити у дальню дев'ятку – не пощастило. Як і раніше, в Арсенала мало що виходило, том Артета нарешті згадав про заміни – Троссар вийшов замість Мартінеллі.

І майже одразу заміна зіграла. На 66-й хвилині Сака отримав пас від Едегора, прострілив у воротарський, де про бельгійця забули. Удар у порожній кут – 1:0. Перший гол екс-гравця Брайтона за Арсенал.

Втім, Брентфорд не знітився і швидко відігрався. Тоуні після метушні у штрафному заштовхав м'яч у сітку. VAR перевіряв, але нічого не вгледів. Одним із тих, хто невдало опікав лідера Брентфорда, був якраз Зінченко, який відпустив свого опонента, залишивши його одного перед воротами. Перед тим Сашко ще й офсайдну лінію не витримав, що дозволило зарахувати взяття воріт.

Арсенал пішов виривати перемогу. Двічі бив Зінченко, однак знову безуспішно. Українець був одним із найпомітніших у останні хвилини, але рахунок більше не змінився. Дебютного гола Троссара "канонірам" не вистачило – команда Франка на свій бал награла.

На останніх хвилинах після фолу проти Зінченка ще й сутичка виникла. Українець, на відміну від гри з Евертоном, з'ясовувати стосунки не ліз. Зрештою, 1:1 – Брентфорд продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті. А от Арсенал після поразки від Евертона втратив очки у другому матчі поспіль. Команда Артети сьогодні не була настільки кращою за суперника і ризикує підпустити Ман Сіті на відстань трьох очок. У середу, 15 лютого, лідери АПЛ зіграють між собою на Емірейтс.

Зінченко традиційно став лідером за кількістю контактів з м'ячем (110), віддав дві ключові передачі, отримав одну з найвищих оцінок, однак у вирішальному епізоді не дограв. Попереду в українця ще одна дуель проти колишніх партнерів по Ман Сіті.

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