Арсенал розписав нічию з Брентфордом у 23-му турі чемпіонату Англії. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Команди провели дуже жвавий перший тайм, з моментами біля обох воріт. Щоправда, відзначитися нікому так і не вдалося. На старті другої половини спрацювала заміна Мікеля Артети. Вийшов Леандро Троссар і вже за кілька хвилин забив дебютний гол у складі "канонірів".

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Втримати перевагу господарям не судилося. Дуже швидко рахунок зрівняв Айвен Тоуні. У підсумку – нічия, яка збільшила перевагу Арсенала над другим місцем до 6-ти очок. Однак насторожує, що підопічні Артети не можуть виграти три матчі поспіль. Водночас Брентфорд продовжив безпрограшну серію в рамках АПЛ до 10 матчів.