Українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко залишились в статусі одних з найкращих лівих захисників чемпіонату Англії.

Рейтинг найдорожчих лівих захисників очолюють представники Челсі та Ліверпуля – Марк Кукурелья та Ендрю Робертсона (по 55 млн євро).

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Третя сходинка також за гравцем Челсі – Бен Чілвелл (38 млн євро). За ним розмістився Олександр Зінченко – 35 млн євро. У топ-10 опинився і Віталій Миколенко (9 місце), якого оцінюють в 22 млн євро – стільки ж коштують Ріко Генрі, Раян Аїт-Нурі та Тайрел Маласія. Додамо, що українці зберегли свої місця в порівнянні з аналогічним рейтингом в листопаді.

Миколенко провів 19 матчів за Евертон у поточному сезоні, але не відзначався результативними діями. Зінченко ж у 12 поєдинках віддав 1 гольову передачу за Арсенал у сезоні 2022/23.

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