"Каноніри" продовжили переможну серію в чемпіонаті Англії, здолавши Фулхем у лондонському дербі (2:1). Дивіться відео голів і огляд зустрічі Арсенал – Фулхем на "Футбол 24".

Арсенал був єдиною командою, яка ще не втрачала очок у чемпіонаті. Сьогодні підопічні Мікеля Артети були дуже близькі до першої осічки в АПЛ 2022/23.

Арсенал дотиснув Фулхем в емоційному матчі АПЛ – відчутна втрата Зінченка, спокута антигероя дає згадати золоті роки

Перший тайм завершився нулями, а по перерві Фулхем вийшов уперед. Мітровіч у чужому штрафному відібрав м'яч у Габріеля і відкрив рахунок. "Каноніри" відігралися дуже швидко – Едегору допоміг рикошет. Гра йшла до нічиєї, але на 86-й хвилині Габріел виправився за свою помилку. Захисник заштовхав м'яч у ворота після розіграшу кутового. 1:2 – Арсенал набрав 12 очок і лідирує в турнірній таблиці.

Олександр Зінченко матч пропустив – в українця виникли проблеми з коліном. Наскільки серйозним є пошкодження, наразі невідомо.