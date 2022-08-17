Олександр Зінченко дуже швидко став своїм у команді Мікеля Артети. На одному з тренувань 25-річний українець продемонстрував, чому Арсенал заплатив за нього Манчестер Сіті 30 мільйонів фунтів.

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Трюк Олександра на тренуванні "канонірів" розірвав соцмережі та став вірусним. Гравці Арсенала отримали завдання – пройти половину поля з м'ячем, щоб той не торкнувся газону. Той, у кого м'яч падає, починає спочатку.

Зінченко просто порвав усіх партнерів по команді. Українець на високій швидкості завиграшки пожонглював м'ячем і фінішував першим. Інші гравці Арсенала залишилися далеко позаду.

У складі "канонірів" Зінченко виходив на поле в обох стартових турах АПЛ. Арсенал обіграв Крістал Пелас (2:0) та Лестер (4:2). У дебютному матчі українець віддав гольовий пас.

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