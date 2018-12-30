Зіко організував благодійний матч у Бразилії – участь взяли Вінісіус, Кака, Адріано та Жуніор

У Ріо-де -Жанейро на стадіоні Маракана відбувся благодійний матч, який організував легенда бразильського футболу Зіко.

Екс-футболіст збірної Бразилії Зіко організував на Маракані благодійний матч, повідомляє AS.

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У ньому участь взяли такі легенди, як сам Зіко, а також Кака, Адріано та Жуніор. Разом з ними зіграв юний талант Реала Вінісіус, який відзначився забитим м'ячем, а потім заспівав із репортером.

"Ель Галінью" організовує благодійні матчі на Маракані протягом останніх 15 років.

Вінісіус Жуніор перейшов у Реал з Фламенго, за який виступали Зіко та Жуніор, влітку цього року і вже активно залучався до першої команди.

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