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Кафу вірить, що Вінісіус зможе вийти на рівень Роналду

15:48 112 Читать на русском
Кафу вірить, що Вінісіус зможе вийти на рівень Роналду
Жуніор Вінісіус / Reuters

Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Кафу розповів про перспективи молодого вінгера мадридського Реала Жуніора Вінісіуса.

"У Реалі на Вінісіуса чекає велике майбутнє, але він ще не став зіркою. Наразі його не можна порівнювати з Кріштіану Роналду. Кріштіану – це Кріштіану. Роналду виграв усе в Реалі.

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Вінісіус має все, що потрібно для того, щоб піти його шляхом. Він здатен стати новим Кріштіану, але для цього йому потрібно багато працювати", – розповів Кафу в коментарі FOX Sports Mexico.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Жуніор Вінісіус провів 5 матчів у всіх турнірах за першу команду "вершкових", у яких забив 1 м'яч. Влітку він перебрався на Бернабеу за 61 млн євро.

Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Кафу Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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