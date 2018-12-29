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"Замість нього повинен бути Лунін": зваблива дівчина українського воротаря відвідала стадіон Реала і не втрималась

16:40 2120 Читать на русском
"Замість нього повинен бути Лунін": зваблива дівчина українського воротаря відвідала стадіон Реала і не втрималась
Дівчина Андрія Луніна Анастасія

Дівчина українського воротаря Анастасія Томазова не нудьгує в Іспанії. Андрій Лунін влаштував коханій культурну програму (зокрема, похід у топовий Музей Прадо) та візит на Сантьяго Бернабеу.

Поки Андрій Лунін чекає на рішення Реала щодо своєї подальшої долі, він насолоджується Мадридом у компанії дівчини. Пара "виконала культурну програму", відвідавши Музей Прадо – це один з найбільш значущих у всьому світі музеїв європейського мистецтва, що містить багату колекцію робіт з 12 по 19 століття, засновану на колишній королівській колекції.

Андрій Лунін, Мадрид, дівчина Луніна

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Крім цього, Анастасія повертається до тренувань – тримає себе у формі вправами з м'ячиком.

Андрій зі своєю обраницею побували в зоопарку та вже вдруге за останні кілька місяців на Сантьяго Бернабеу. На одному з фото дівчина вказує пальцем вбік Кейлора Наваса в роздягальні Реала.

"Показуєш майбутнє місце Луніна?" – на таке запитання однієї з підписниць його кохана відповіла ствердно. Хтось тут відверто цілить у футболку з першим номером! Нагадаємо, багаторічний воротар №1 "вершкових" Навас готовий покинути Мадрид, адже практично не отримує ігрової практики після приходу Тібо Куртуа. Ну, а наразі Томазова готова пристрасно вболівати і за Леганес, і за збірну України.

Настя також розповіла, як почались її стосунки з воротарем збірної України: "Ми познайомилися 3 роки тому, вконтакті. Мене Андрій лайкав, я потім його додала. Написав він перший. Що написав, уже не пам'ятаю, бо з того моменту листувалися ми кожну хвилину.

Побачилися ми через 2 дні листування, спочатку я не звернула сильної уваги на нього, але через деякий час зрозуміла, що, напевно, це доля, бо не могла без нього. Коли Андрій грав у Дніпрі, було, звичайно, легше. Ми частіше гуляли, я була на всіх його іграх ️ Коли була його перша гра за ФК Дніпро, мене переповнювала така гордість, тому що він грав за рідне місто і за мій улюблений клуб. ️

Ми до цього йшли цілий рік. І я щодня говорила йому, що скоро він буде грати ️️ Потім була Зоря. Цей клуб подарував нам багато друзів, ну, і ми перевірили наші стосунки на відстані. Було, звичайно, дуже важко. Були травми в Андрія, які мене наводили жах на мене. Коли Андрій перейшов в РЕАЛ, все стало ще складніше. Ми постійно на відстані. Ну зараз, звичайно, намагається Андрій робити все, щоб ми були разом частіше. Ось така наша історія".

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Іспанія Головне Статті Дівчина дня Андрій Лунін Андрій Лунін Дівчата футболістів
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