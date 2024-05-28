Чемпіон світу (1998) та Європи (2000) є канаком – так називають корінне населення Нової Каледонії. 14 травня цей архіпелаг сколихнули масові протести. Місцеві пронезалежницькі сили були обурені виборчою реформою, яка посилює позиції адептів ідеї залишатися під крилом Франції.

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Протестувальників намагалися вгамувати силою, що призвело до жертв. Внаслідок сутичок і стрілянини загинуло семеро людей.

"Я втратив членів своєї родини. Ось чому я мовчав до сьогодні, бо я в жалобі. Двох моїх родичів вбили пострілами в голову. То були снайпери. Ми сподіваємось, що буде ретельне розслідування цієї справи", – поділився трагедією 53-річний Карамбе.

Nouvelle-Calédonie : "Deux membres de ma famille sont morts, ce sont des snipers" témoigne Christian @Karembeu qui était l'invité du Studio des Légendes avec @JacquesVendroux sur #Europe1 pic.twitter.com/3hLk73mANI — Europe 1 (@Europe1) May 27, 2024

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