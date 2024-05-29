Дешам розгнівався через допит про трансфер Мбаппе в Реал: "Я не збираюся більше привертати на нього увагу"
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо саги навколо нападника Кіліана Мбаппе.
"Оголошення? Це не залежить від мене. Вони вирішать, коли прийде час зробити це офіційно. Я зроблю все можливе, щоб адаптуватися до команди, до французької команди.
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Існує багато запитань про Кіліана, але ви не обов'язково маєте відповіді на всі. Мбаппе завжди був частиною колективного проєкту. У нього є обов'язки у своєму клубі, а також, якщо не більше, тут.
Я не збираюся більше привертати на нього увагу в цьому плані, але я розумію, що зовні, з погляду висвітлення в ЗМІ, рішень і оголошень, він займає багато місця. Але він завжди привертає увагу, тому що він Мбаппе, це нормально. Мета полягає в тому, щоб він був у найкращому настрої", – цитує Дешама Le Parisien.
Нагадаємо, Кіліан після завершення контракту з ПСЖ ймовірно приєднається до Реала. Утім, ні клуб, ні гравець досі не зробили офіційної заяви.
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