"Оголошення? Це не залежить від мене. Вони вирішать, коли прийде час зробити це офіційно. Я зроблю все можливе, щоб адаптуватися до команди, до французької команди.

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Існує багато запитань про Кіліана, але ви не обов'язково маєте відповіді на всі. Мбаппе завжди був частиною колективного проєкту. У нього є обов'язки у своєму клубі, а також, якщо не більше, тут.

Я не збираюся більше привертати на нього увагу в цьому плані, але я розумію, що зовні, з погляду висвітлення в ЗМІ, рішень і оголошень, він займає багато місця. Але він завжди привертає увагу, тому що він Мбаппе, це нормально. Мета полягає в тому, щоб він був у найкращому настрої", – цитує Дешама Le Parisien.

Нагадаємо, Кіліан після завершення контракту з ПСЖ ймовірно приєднається до Реала. Утім, ні клуб, ні гравець досі не зробили офіційної заяви.

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