Екс-наставник Реала Зінедін Зідан не працює тренером вже 3-й рік, але кількість охочих запросити легендарного француза до себе не зменшується.

Алжир вдруге поспіль не зміг вийти з групи на Кубку африканських націй, через що був звільнений Джамель Бельмаді. У пошуках нового наставника "фенеки" спробували переконати Зінедіна Зідана, який має історичні зв'язки з країною, повідомляє L`Equipe.

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Проте легенда збірної Франції відмовив країні, де народилися його батьки, хоча йому і лестить такий інтерес. Це не секрет, що для Зідана наразі є пріоритетом очолити саме збірну Франції, через що він відмовився від роботи зі збірними Бразилії чи США.

Зазначимо, що Зінедін Зідан очолював Реал з 2016-го по 2018-й, а також з 2019-го по 2021 рік. Француз виграв два титули Ла Ліги та тричі – Лігу чемпіонів.

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