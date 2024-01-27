У новому проекті "Український ген" Футбол 24 розповідатиме найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.

У першому епізоді ви дізнаєтеся, як Артем Довбик зумів розміняти життя у квартирі площею 6 квадратних метрів на статус однієї з головних зірок іспанської Прімери.

А ще – чому у Довбика не склалася кар'єра у боксі і хто нині є головним джерелом натхнення українського суперфорварда. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

"Потрапив у пастку": Циганков з найнижчою оцінкою в сезоні, а Довбик лякає своєю присутністю – іспанські ЗМІ