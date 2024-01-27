Довбик і козацька самба: отримав по носі і кинув бокс, від браку в Шахтарі до конкуренції з Холандом
08:00 - Читать на русском
У новому проекті "Український ген" Футбол 24 розповідатиме найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.
У першому епізоді ви дізнаєтеся, як Артем Довбик зумів розміняти життя у квартирі площею 6 квадратних метрів на статус однієї з головних зірок іспанської Прімери.
А ще – чому у Довбика не склалася кар'єра у боксі і хто нині є головним джерелом натхнення українського суперфорварда. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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