Экс-наставник Реала Зинедин Зидан не работает тренером уже 3-й год, но количество желающих пригласить легендарного француза к себе не уменьшается.

Алжир второй раз подряд не смог выйти из группы на Кубке африканских наций, из-за чего был уволен Джамель Бельмади. В поисках нового наставника "фенеки" попытались убедить Зинедина Зидана, который имеет исторические связи со страной, сообщает L`Equipe.

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Однако, легенда сборной Франции отказал родине своих родителей, хотя ему и льстит такой интерес. Это не секрет, что для Зидана сейчас является приоритетом возглавить именно сборную Франции, из-за чего он отказался от работы со сборными Бразилии или США.

Отметим, что Зинедин Зидан возглавлял Реал с 2016-го по 2018-й, а также с 2019-го по 2021 год. Француз выиграл два титула Ла Лиги и трижды – Лигу чемпионов.

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