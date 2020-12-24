Зінедін Зідан отримав свій дебютний виклик у збірну Франції 26 років тому.

Французьке видання L'Équipe Magazine на честь свого 40-річчя публікує архівні фото зірок футболу. До колекції також потрапив і Зінедін Зідан.

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Світлина датована 1994 роком. На ній 22-річний Зізу цілує свою дружину Вероніку, яка тримає футболку збірної Франції з дебютного матчу свого коханого. Тоді пара ще не знала, що через 4 роки Зідан у складі національної команди стане чемпіоном світу.

Нагадаємо, француз завершив кар'єру у 2006-му, а вже у 2013-му розпочав тренерську діяльність.

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