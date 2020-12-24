Зинедин Зидан получил свой дебютный вызов в сборную Франции 26 лет назад.

Французское издание L'Équipe Magazine в честь своего 40-летия публикует архивные фото звезд футбола. В коллекцию также попал и Зинедин Зидан.

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Фотография датирована 1994 годом. На ней 22-летний Зизу целует свою жену Веронику, которая держит футболку сборной Франции с дебютного матча своего возлюбленного. Тогда пара еще не знала, что через 4 года Зидан в составе национальной команды станет чемпионом мира.

Напомним, француз завершил карьеру в 2006-м, а уже в 2013-м начал тренерскую деятельность.

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