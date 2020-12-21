Бензема – MVP Ла Ліги сезону 2019/20, Зідан став найкращим тренером
23:11 - Читать на русском
Реал забрав ключові індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону Прімери.
Форвард мадридського Реала Карім Бензема став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії сезону 2019/20 за версією провідного видання Marca.
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Співвітчизник Каріма Зінедін Зідан, який очолює королівський клуб, здобув звання найкращого тренера Ла Ліги. Варто відзначити, що Зізу вперше отримує трофей імені Мігеля Муньйоса.
До слова, Бензема також став першим футболістом в епоху Мессі і Роналду в Іспанії, який взяв нагороду найкращого гравця.
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