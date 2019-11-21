Зідан вирішив проігнорувати скандальну витівку Бейла у збірній Уельсу

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не буде застосовувати санкцій до валлійського півзахисника команди Гарета Бейла.

Бейл розлютив фанатів Реала, позуючи з прапором своєї країни з написом: "Уельс. Гольф. Мадрид. В такому порядку" після того, як збірна оформила вихід на Євро-2020. Бейл в Реалі отримав прізвисько "гольфіст" за свою любов до цього виду спорту, але таке прізвисько сприймається як образа.

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Зідан вирішив залишити цей інцидент без уваги. Наставник Реала не хоче псувати автмосферу в команді, тому Бейл, повернувшись у розташування мадридців, буде готуватися до наступних матчів разом командою, інформує Marca. Раніше повідомлялося, що Гарета можуть відсторонити від тренувань у загальній групі.

Нагадаємо, Бейл вже неодноразово натякав, що не хоче грати за Реал. Футболіст зізнавався, що в національній збірній почувається набагато комфортніше, ніж у клубі. Регулярно з'являється інформація про переговори агента Бейла з китайськими та англійськими клубами.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Бейл зіграв за Реал 7 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Його контракт з "Королівським клубом" розрахований до літа 2022-го року.