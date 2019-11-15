Агент Бейла почав переговори з двома лондонськими клубами, – ЗМІ

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл не хоче залишатися в Королівському клубі та збирається повернутися в АПЛ.

Агент футболіста Джонатан Барнетт вже почав переговори щодо переходу свого клієнта з лондонськими Тоттенхемом та Арсеналом, інформує Sport.es. Саме у столиці Великої Британії зірковий футболіст хоче продовжити свою кар'єру.

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Нагадаємо, влітку Реал намагався продати Бейла в китайський клуб, але в останній момент угода зірвалася. Протягом нинішнього сезону гравець кілька разів давав зрозуміти, що незадоволений своїм становищем в мадридській команді.

Контракт Бейла з Реалом розрахований до 30 червня 2022 року. У нинішньому сезоні 30-річний футболіст забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі в 7 матчах за "вершкових" у всіх турнірах.

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