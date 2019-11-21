"Хотів висміяти думку фанатів Реала про Бейла", – автор скандального прапору Уельсу

Вболівальник збірної Уельсу Базз Бонкат пояснив, навіщо вирішив зробити прапор "Уельс, гольф, Мадрид".

"Я був сильно, але приємно здивований, що валлійські гравці захотіли попозувати з моїм прапором після гри. Це був приголомшливий вечір для валлійського футболу, справжня карнавальна атмосфера після матчу.

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Футболісти позували з ним. Після того, як гравці пішли далі, співробітники асоціації повернули мені мій прапор, і тепер він в безпечному місці. Я зробив прапор трохи кумедним, щоб висміяти думки деяких фанатів Реала про Гарета Бейла.

Гарет – один із найбільш величних гравців в історії Уельсу. Фантастичний гравець з відмінними фізичними даними і моральною стійкістю. Він заслуговує на повагу, і його люблять фанати Уельсу.

Він виступав за нас багато разів, і валлійські фанати футболу завжди будуть пам'ятати його виступи та голи у футболці збірної. Я не можу думати про те, що думають фанати Реала, хоча, без сумніву, вони можуть висловлювати свої погляди", – зазначив Бонкат у своєму твіттері.

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Нагадаємо, після перемоги над Угорщиною (2:0) Бейл позував перед камерами з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності".