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"Хотів висміяти думку фанатів Реала про Бейла", – автор скандального прапору Уельсу

06:30 503 Читать на русском
"Хотів висміяти думку фанатів Реала про Бейла", – автор скандального прапору Уельсу
Збірна Уельсу зі скандальним прапором / Sky Sports

Вболівальник збірної Уельсу Базз Бонкат пояснив, навіщо вирішив зробити прапор "Уельс, гольф, Мадрид".

15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі
 
15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі

"Я був сильно, але приємно здивований, що валлійські гравці захотіли попозувати з моїм прапором після гри. Це був приголомшливий вечір для валлійського футболу, справжня карнавальна атмосфера після матчу.

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Футболісти позували з ним. Після того, як гравці пішли далі, співробітники асоціації повернули мені мій прапор, і тепер він в безпечному місці. Я зробив прапор трохи кумедним, щоб висміяти думки деяких фанатів Реала про Гарета Бейла.

Гарет – один із найбільш величних гравців в історії Уельсу. Фантастичний гравець з відмінними фізичними даними і моральною стійкістю. Він заслуговує на повагу, і його люблять фанати Уельсу.

Він виступав за нас багато разів, і валлійські фанати футболу завжди будуть пам'ятати його виступи та голи у футболці збірної. Я не можу думати про те, що думають фанати Реала, хоча, без сумніву, вони можуть висловлювати свої погляди", – зазначив Бонкат у своєму твіттері.

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Нагадаємо, після перемоги над Угорщиною (2:0) Бейл позував перед камерами з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності".

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Уельс Уельс Уельс - Угорщина Світ
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