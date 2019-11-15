Бейл: Мені більше подобається грати за збірну Уельсу, ніж за Реал

Збірна України U-21 — 17:35 387
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Україна U-21 – Данія U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021 U-21
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Ворскла призначила Максимова головним тренеромУкраїна — 15:43 3566
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Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку ПавелкаУкраїна — 15:08 560
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Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обойміЄвро-2020 — 14:54 2489
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"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у СербіїЗбірна України — 14:00 5345