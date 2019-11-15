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Бейл: Мені більше подобається грати за збірну Уельсу, ніж за Реал

16:55 459 Читать на русском
Бейл: Мені більше подобається грати за збірну Уельсу, ніж за Реал
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер збірної Уельсу та Реала Гарет Бейл вкотре демонструє небажання перебувати у мадридському клубі.

"Мені абсолютно точно подобається грати за Уельс більше, ніж за Реал. Гра за збірну – це ніби ти граєш разом зі своїми друзями.

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У збірній Уельсу я розмовляю рідною мовою, відчуваю себе більш комфортно. Тим не менш, це не змінює того, що я роблю на полі", – наводить слова Бейла AS.

До слова, Бейл провів 7 матчів у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Уельс Уельс Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл
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