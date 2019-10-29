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Бейл покинув розташування Реала – хавбек веде перемовини з китайським клубом

13:00 350 Читать на русском
Бейл покинув розташування Реала – хавбек веде перемовини з китайським клубом
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Схоже, хавбек Реала Гарет Бейл вирішив підігріти інтерес до свого майбутнього.

Гарет Бейл вирішив відвідати столицю Англії перед матчем своєї команди проти Леганеса, повідомляє Marca.

Реал розглядає варіант з продажем Бейла вже взимку

Про причини такої несподіваної "втечі" валлійця не повідомляється. За інформацією видання, Шанхай Шеньхуа вже розпочав перемовини з гравцем щодо його переїзду в чемпіонат Китаю під час зимового трансферного вікна.

Перехід виглядає вірогідним, адже напружені стосунки гравця з керівництвом клубу та його схильність до травм спонукають Реал до негайного продажу футболіста.

У поточному сезоні Бейл провів за королівський клуб сім матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив дві результативні передачі.

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