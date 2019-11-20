Бейл та збірна Уельсу потролили Реал після виходу на Євро-2020

Святкуючи вихід на Євро-2020 зі збірною Уельсу, півзахисник Реала Гарет Бейл не змарнував нагоди вкотре нагадати про свої пріоритети.

"Уельс, гольф, Мадрид. В такій послідовності" – саме з прапором із таким написом підопічні Раяна Гіггза святкували перемогу над Угорщиною.

Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0

Нагадаємо, Бейл вже неодноразово натякав, що не хоче грати за Реал. Футболіст зізнавався, що в національній збірній почувається набагато комфортніше, ніж у клубі. Регулярно з'являється інформація про переговори агента Бейла з китайськими та англійськими клубами.

Зазначимо, що в поточному сезоні Бейл зіграв за Реал 7 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Його контракт з Королівським клубо розрахований до літа 2022-го року.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині