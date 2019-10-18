Зідан вирішив не брати Карвахаля на матч проти Мальорки

Захисник Реала Даніель Карвахаль пропустить поєдинок 9-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки.

Тренерський штаб Реала вирішив надати футболісту додатковий відпочинок, повідомляє Marca.

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Зазначається, що Зідан стурбований навантаженням на футболіста, який відіграв обидва поєдинки за збірну Іспанії. Наставник вирішив, що Карвахаль повинен відновити кондиції до поєдинку Ліги чемпіонів проти Галатасарая, який відбудеться у вівторок, 22 жовтня.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 6 матчів в чемпіонаті Іспанії. На його рахунку 3 гольові передачі і 2 попередження.

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Нагадаємо, поєдинок Мальорка – Реал Мадрид відбудеться завтра, 19 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.