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Зідан вирішив не брати Карвахаля на матч проти Мальорки

21:17 400 Читать на русском
Зідан вирішив не брати Карвахаля на матч проти Мальорки
Даніель Карвахаль / Getty images

Захисник Реала Даніель Карвахаль пропустить поєдинок 9-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки.

 

Тренерський штаб Реала вирішив надати футболісту додатковий відпочинок, повідомляє Marca.

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Зазначається, що Зідан стурбований навантаженням на футболіста, який відіграв обидва поєдинки за збірну Іспанії. Наставник вирішив, що Карвахаль повинен відновити кондиції до поєдинку Ліги чемпіонів проти Галатасарая, який відбудеться у вівторок, 22 жовтня.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 6 матчів в чемпіонаті Іспанії. На його рахунку 3 гольові передачі і 2 попередження.

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Нагадаємо, поєдинок Мальорка – Реал Мадрид відбудеться завтра, 19 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Теги
Іспанія Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Мальорка - Реал Мадрид
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