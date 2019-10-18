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Зидан решил не брать Карвахаля на матч против Мальорки

21:18 16 Читати українською
Зидан решил не брать Карвахаля на матч против Мальорки
Даниэль Карвахаль / Getty images

Защитник Реала Даниэль Карвахаль пропустит поединок 9-го тура чемпионата Испании против Мальорки.

 

Тренерский штаб Реала решил предоставить футболисту дополнительный отдых, сообщает Marca.

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Отмечается, что Зидан обеспокоен нагрузкой на футболиста, который отыграл оба поединка за сборную Испании. Наставник решил, что Карвахаль должен восстановить кондиции к поединку Лиги чемпионов против Галатасарая, который состоится во вторник, 22 октября.

В нынешнем сезоне Карвахаль провел 6 матчей в чемпионате Испании. На его счету 3 голевые передачи и 2 предупреждения.

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Напомним, поединок Мальорка – Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Теги
Испания Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Мальорка - Реал Мадрид
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