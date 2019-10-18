Лунін не грає за Реал через упередженість Зідана, – Marca

Іспанське видання Marca розмірковує, чому Реал не дає шансів чемпіону світу у складі збірної України U-20 голкіперу Андрію Луніну.

Журналіст мадридського видання Marca Карлос Карпіо міркуючи про долю голкіпера збірної України Андрія Луніна зазначив, що тренер Реала Зінедін Зідан зараз просто не довіряє українцю.

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"Лунін потрапив у список тих молодих гравців, кому не пощастило зі стабільною ігровою практикою у їхньому віці. Їм не дають шансів. Ні Пеллегріно в Леганесі, ні Зідан в Реалі, ні Гонсалес у Вальядоліді не дають Луніну тих ігрових хвилин, які йому так потрібні.

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Нещодавно Лунін сказав, що у нього міг бути шанс залишитися в Реалі, якби він знав, що Кейлор Навас піде. Але це не так. Зідан йому не довіряє. Андрій занадто молодий", – пише Карпіо у своїй колонці.

Нагадаємо, Лунін перейшов в Реал влітку 2018 року з луганської Зорі. Сума трансферу склала 8,5 млн євро. У минулому сезоні 20-річний голкіпер виступав на правах оренди за Леганес. У складі клубу він провів сім матчів і пропустив сім голів. У нинішньому сезоні українець не провів жодного матчу за Вальядолід. Попри відсутність ігрової практики український голкіпер увійшов у топ-20 номінантів на Golden Boy-2019.

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